Предзимье начнется в ЦФО в середине октября – Вильфанд

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Сезон предзимья в Центральном федеральном округе начнется в середине октября, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Сезон предзимья прогнозируется, как обычно, с середины октября", – отметил специалист.

Он объяснил, что данное явление связывают с изменением циркуляции атмосферного воздуха. По его словам, ученые выделяют шесть сезонов: осень, предзимье, зима, весна и два летних сезона.

Также Вильфанд сообщил, что золотая осень в столице может продлиться до середины октября, однако заморозки в регионе уже начались.

"Лучше давайте говорить о золотой осени. Золотая осень сейчас, она будет до середины октября", – отметил синоптик.

Он уточнил, что заморозки опасны в августе и в первой половине сентября, а дальше они переходят в легкие морозы.

Ранее сообщалось, что небольшие осадки могут прийти в столицу в среду, 6 октября, однако температурный фон будет около нормы. По словам синоптика, бабьего лета в столичном регионе уже не будет.