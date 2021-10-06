Предзимье начнется в ЦФО в середине октября – Вильфанд

Фото: Агентство "Москва"
Сезон предзимья в Центральном федеральном округе начнется в середине октября, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Сезон предзимья прогнозируется, как обычно, с середины октября", – отметил специалист.
Он объяснил, что данное явление связывают с изменением циркуляции атмосферного воздуха. По его словам, ученые выделяют шесть сезонов: осень, предзимье, зима, весна и два летних сезона.
Также Вильфанд сообщил, что золотая осень в столице может продлиться до середины октября, однако заморозки в регионе уже начались.
"Лучше давайте говорить о золотой осени. Золотая осень сейчас, она будет до середины октября", – отметил синоптик.
Он уточнил, что заморозки опасны в августе и в первой половине сентября, а дальше они переходят в легкие морозы.
Ранее сообщалось, что небольшие осадки могут прийти в столицу в среду, 6 октября, однако температурный фон будет около нормы. По словам синоптика, бабьего лета в столичном регионе уже не будет.
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