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Общество

12:46

Небольшие дожди могут прийти в Москву со среды – Вильфанд

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Небольшие осадки могут прийти в столицу в среду, 6 октября, однако температурный фон будет около нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, сообщает ТАСС.

По словам синоптика, бабьего лета в столичном регионе уже не будет.

"Во второй половине месяца осадки прогнозируются более уверенно, сейчас пока осадков не ожидается. Хотя сейчас уже прогнозы показывают, что есть вероятность осадков начиная со среды, но небольших", – отметил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что в столице в предстоящие выходные ожидается комфортная солнечная погода без осадков с температурой до +13 градусов. При этом ночи станут холоднее. Минимальная температура в столице составит 0–1 градус.

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