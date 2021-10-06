В Москве установлен пятый рекорд атмосферного давления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве побит очередной рекорд атмосферного давления. Об этом сообщается на портале "Метеовести".

По состоянию на 06:00 атмосферное давление в столице составило 768,1 миллиметра ртутного столба. Прошлый рекорд для 6 октября был зафиксирован в 2014 году. Тогда стрелка барометра показывала в Москве 766,6 миллиметра ртутного столба.

"Это уже пятый подряд рекорд атмосферного давления в городе!" – отмечается в сообщении синоптиков.

На ситуацию в атмосфере влияет мощный антициклон, который стационировал над Русской равниной. По прогнозам специалистов, в ближайшие дни давление продолжит зашкаливать, оставаясь на 18–20 единиц выше нормы.

Снижаться атмосферное давление начнет лишь в выходные, после того как начнет разрушаться антициклон.

"А пока гипертоникам, метеопатам и пожилым людям нужно быть предельно внимательными к своему самочувствию, так как в сложившейся в атмосфере ситуации человеческий организм испытывает огромную нагрузку", – предупредили синоптики.

Накануне в Москве был побит рекорд высокого атмосферного давления для 5 октября, который держался 11 лет. В столице зафиксировали 766 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц выше нормы.

