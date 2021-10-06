В Москве установлен пятый рекорд атмосферного давления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве побит очередной рекорд атмосферного давления. Об этом сообщается на портале "Метеовести".
По состоянию на 06:00 атмосферное давление в столице составило 768,1 миллиметра ртутного столба. Прошлый рекорд для 6 октября был зафиксирован в 2014 году. Тогда стрелка барометра показывала в Москве 766,6 миллиметра ртутного столба.
"Это уже пятый подряд рекорд атмосферного давления в городе!" – отмечается в сообщении синоптиков.
На ситуацию в атмосфере влияет мощный антициклон, который стационировал над Русской равниной. По прогнозам специалистов, в ближайшие дни давление продолжит зашкаливать, оставаясь на 18–20 единиц выше нормы.
Снижаться атмосферное давление начнет лишь в выходные, после того как начнет разрушаться антициклон.
"А пока гипертоникам, метеопатам и пожилым людям нужно быть предельно внимательными к своему самочувствию, так как в сложившейся в атмосфере ситуации человеческий организм испытывает огромную нагрузку", – предупредили синоптики.
Накануне в Москве был побит рекорд высокого атмосферного давления для 5 октября, который держался 11 лет. В столице зафиксировали 766 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц выше нормы.
Атмосферное давление в Москве четвертый день подряд бьет рекорд
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: