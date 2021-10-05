Синоптик предупредил о сохранении рекордно высокого атмосферного давления в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Аномально высокое атмосферное давление в Москве сохранится в ближайшие дни, поскольку спровоцировавший его антициклон пока не собирается покидать столичный регион, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Высокое атмосферное давление в Москве уже восьмой день подряд. Антициклон пока уходить никуда не собирается. Еще один-два суточных рекорда мы в ближайшее время увидим. Очень может быть, что эта серия рекордов высокого атмосферного давления станет самой длительной в истории метеонаблюдений в октябре", – сказал он.

Леус отметил, что во вторник, 5 октября, специалисты метеостанции на ВДНХ зафиксировали давление 765,6 миллиметра ртутного столба. Таким образом, отклонение от нормы составляет 18–20 единиц.

"Причина очень высокого атмосферного давления – это обширный антициклон, который образовался в Скандинавии и вот уже больше недели путешествует над территорией Европейской России", – пояснил Леус.

По словам специалиста, наблюдаемое аномально высокое давление не представляет опасности для горожан.

"Опасного тут ничего нет, антициклон пришел постепенно, давление выросло не очень быстро и падать будет медленно, поэтому большинство людей этого просто не заметят", – отметил метеоролог.

5 октября в Москве был установлен четвертый подряд рекорд высокого атмосферного давления – погода побила суточный рекорд 2010 года. Специалисты зафиксировали 766 миллиметров ртутного столба.

