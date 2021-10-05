Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве установлен рекорд высокого атмосферного давления, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
По его словам, это четвертый подряд рекорд высокого атмосферного давления – погода побила суточный рекорд 2010 года. 5 октября специалисты зафиксировали 766 миллиметров ртутного столба, что на 18–20 единиц выше нормы.
Во вторник в столичном регионе будет облачно и без осадков. В Москве ожидается 9–11 градусов тепла, по области – 7–12 градусов.
В утренние часы местами возможны очаги туманов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что здоровый человек не реагирует на повышение атмосферного давления. Он не чувствует изменений, так как организм приспосабливается к ним. По ее словам, неприятности могут возникнуть у людей с хроническими заболеваниями, особенно с ослабленной сердечно-сосудистой системой.
"Атмосфера": синоптик рассказал о погоде в Москве 5 октября
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