Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве установлен рекорд высокого атмосферного давления, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, это четвертый подряд рекорд высокого атмосферного давления – погода побила суточный рекорд 2010 года. 5 октября специалисты зафиксировали 766 миллиметров ртутного столба, что на 18–20 единиц выше нормы.

Во вторник в столичном регионе будет облачно и без осадков. В Москве ожидается 9–11 градусов тепла, по области – 7–12 градусов.

В утренние часы местами возможны очаги туманов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что здоровый человек не реагирует на повышение атмосферного давления. Он не чувствует изменений, так как организм приспосабливается к ним. По ее словам, неприятности могут возникнуть у людей с хроническими заболеваниями, особенно с ослабленной сердечно-сосудистой системой.