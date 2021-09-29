Кардиолог назвал необычные предвестники проблем с сердцем

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Кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Кремнев в разговоре с Москвой 24 заявил, что о проблемах с сердцем могут говорить боли в руке и животе.
29 сентября отмечается Всемирный день сердца. Акция проходит с 1999 года, ее проведение поддерживают Всемирная организация здравоохранения, ЮНЕСКО и другие объединения.
По словам Кремнева, большинство людей при таких проблемах говорят о типичных жалобах. Однако встречаются и необычные случаи, говорит он.
"Например, у человека болит рука, плечо. Делаешь ЭКГ, а там изменения на кардиограмме. Это идет как проявление ишемической болезни. В практике подобные вещи встречаются нечасто", – отметил Кремнев.
Врач подчеркнул, что при проблемах с сердцем необходимо ориентироваться на их типичные проявления.
"Тогда больше шансов, что успеют вызвать помощь и доставить человека в больницу. Выискивать у себя какие-то эксклюзивные симптомы не надо, это потеря времени", – указывает кардиолог.
Кроме того, среди симптомов заболеваний сердца также можно выделить нарушение дыхания, продолжает Кремнев.
"О проблемах может говорить подъем давления, головная боль, головокружение, может возникнуть рвота. Чаще всего это гипертоническая болезнь. В этих случаях нужно сразу мерить давление", – рекомендует заслуженный врач РФ.
Кремнев заявил, что в России молодеют проблемы с сердцем. Специалист связывает это с тем, что люди забывают следить за уровнем холестерина.
"Одно дело, если у человека растет бляшка, и когда она закроет две трети сосуда, могут появиться боли в сердце. Но если наряду с высоким холестерином еще и повышенное давление, бляшка начнет увеличиваться быстрее. Тогда время обращения к доктору наступит раньше", – предупреждает эксперт.
Чтобы избежать проблем, врач рекомендует раз в год делать кардиограмму и сдавать анализы на холестерин и сахар. Если у человека возникли проблемы с давлением, необходим суточный мониторинг этого состояния для дальнейшего лечения, говорит Кремнев.
"Когда появились симптомы, надо делать ультразвуковое исследование сердца и нагрузочные пробы. Если есть проблема, на нагрузке она проявится ярче", – резюмировал кардиолог.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что москвичи смогут пройти кардиограмму в 25 столичных центрах госуслуг и получить билет на встречу с врачом-кардиологом в честь Всемирного дня сердца. Кроме того, 29 сентября на странице @mydocs_mos пользователи смогут прочитать советы по поддержанию здоровья сердца.
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