Врач перечислила продукты, "убивающие" холестерин

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Употребление орехов, оливкового и кунжутного масла, красной рыбы, бобовых и мяса птицы позволит быстро снизить уровень холестерина в крови. Об этом рассказала британский врач Дебора Ли.
Еще одним средством для борьбы с холестерином является клетчатка, добавила она.
"Выбирайте нерафинированные цельнозерновые продукты с повышенным содержанием клетчатки, такие как черный хлеб и хлеб, коричневый рис и неочищенные макаронные изделия", – приводит слова специалиста издание Express.
Она также добавила, что употребление йогуртов, молока и спредов позволяет снизить уровень холестерина на 10%. В то же время Ли подчеркнула, что не стоит забывать о лекарственных методах борьбы с этим недугом.
Врач отметила, что уровень холестерина повышают жирное мясо, колбасы, сыры, десерты и выпечка. По словам Ли, совсем отказываться этих продуктов не стоит, нужно просто ограничить их употребление.
Медик также объяснила, что чаще всего повышенный уровень холестерина связан с особенностями питания, однако в некоторых случаях причиной могут стать гипотериоз, ожирение, заболевание почек, курение, избыток соли или чрезмерное употребление алкоголя.
Ранее преподаватель психиатрии, доктор Майкл Гранднер рассказал, какая связь существует между сном и уровнем холестерина у человека. Специалист указал на то, что нарушения нормальной продолжительности ночного отдыха, причем как в меньшую, так и в большую сторону, отражаются на накоплении липидов.
По его словам, люди, которые сообщают о частых проблемах с засыпанием или сном, как правило, имеют более высокий уровень холестерина.
"Доктор 24": холестерин и глюкоза
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