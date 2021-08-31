Ученые объяснили связь между сном и уровнем холестерина в крови человека

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Преподаватель психиатрии, доктор Майкл Гранднер рассказал, какая связь существует между сном и уровнем холестерина у человека. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Специалист указал на то, что нарушения нормальной продолжительности ночного отдыха, причем как в меньшую, так и в большую сторону, отражаются на накоплении липидов.
"Люди, которые сообщают о частых проблемах с засыпанием или сном, как правило, имеют более высокий уровень холестерина", – подчеркнул специалист.
Ранее ученые провели исследование на основании врачебных историй 1 666 мужчин и 2 329 женщин старше 20 лет. Отмечалось, что у тех, кто спит меньше 5–6 часов и больше 8 часов в день, рос риск подъема уровня триглицеридов и низкого уровня липопротеинов высокой плотности.
Кроме того, по мнению специалистов, малая или чрезмерная продолжительность сна приводит к повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее эксперты British Heart Foundation выявили ягоды, которые благотворно влияют на кровяное давление и снижают риск возникновения сердечного приступа. К таким продуктам они отнесли клубнику и чернику.
"Доктор 24": холестерин и глюкоза
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