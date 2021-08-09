Иммунолог прокомментировал открытие препарата, убивающего COVID-19 на 70%

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Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Москвой 24 рассказал, поможет ли фенофибрат добиться прогресса в лечении COVID-19.
Ранее международная группа ученых в своем исследовании пришла к выводу, что этот препарат способен убивать коронавирус в клетках человека на 70%. Кроме того, он эффективен против большинства штаммов вируса.
Обычно фенофибрат используют для снижения уровня холестерина в крови у пациентов с риском сердечно-сосудистых заболеваний, говорят специалисты. Среди его преимуществ в лечении коронавируса ученые называют доступность и дешевизну.
Открытие зарубежных специалистов Крючков назвал многообещающим, однако подчеркнул, что на людях эффективность фенофибрата против COVID-19 пока не проверялась. Все результаты в рамках исследования препарата были получены путем экспериментов в пробирке, уточнил иммунолог.
"Положительным моментом является то, что это вещество хорошо известно. Значит, оно является высокобезопасным. И препарат относительно недорогой, хотя и дешевым я бы его тоже не назвал", – сказал специалист.
"Эффективность 70% – это неплохо. Но есть вещества, которые в пробирке показывали и более высокие результаты", – добавил Крючков.
Собеседник Москвы 24 отметил, что авторы исследования говорят об эффективности фенофибрата против COVID-19 даже при небольшой концентрации препарата.
"Якобы ее можно достичь в тканях при приеме в обычной терапевтической дозе. Так это или нет, проверить сложно, но это утверждают авторы исследования. Если так, это тоже большой плюс, так как зарегистрированные дозы вполне безопасны и высокоэффективны", – сказал Крючков.
Чтобы в полной мере рассуждать об эффективности фенофибрата в борьбе с COVID-19, необходимо провести клинические исследования на людях, отметил эксперт.
"Исследование, которое возможно сделать, – когда одной группе людей назначается уже используемая стандартная терапия, которая довольно эффективна против ковида, а второй при этом добавляется фенофибрат. Способен ли этот препарат дать дополнительный эффект – возникают сомнения. Если фенофибрат с учетом его стоимости покажет, что он заметно снижает вероятность тяжелого течения инфекции, попадания на ИВЛ и смерти, препарат можно будет рекомендовать", – отметил специалист.
Крючков подчеркнул, что на данный момент нужно воздержаться от покупки фенофибрата для лечения COVID-19. Пока не проведены клинические исследования, эффективность его приема в этих целях не доказана, отметил он.
"Я предлагаю дождаться хотя бы промежуточных результатов клинического исследования. А если сейчас скупать и применять этот препарат, с высокой долей вероятности вы просто не получите никакой пользы", – заявил врач-иммунолог.
По словам Крючкова, авторы уже сообщили о подготовке к исследованиям фенофибрата как препарата против COVID-19 на людях. Если они будут проведены быстро, промежуточные результаты могут появиться примерно через полгода, считает эксперт. Однако точные сроки зависят от очень многих факторов, резюмировал собеседник Москвы 24.
Ранее зарубежные ученые обнаружили природное средство от коронавируса. По данным исследования, им оказалась чернушка посевная, которая растет в Северной Африке и Западной Азии.
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