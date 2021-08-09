Специалисты открыли препарат, убивающий COVID-19 на 70%

Фото: canonpharma.ru

Открытый учеными препарат фенофибрат, а также его активная форма фенофибриновая кислота способны убивать коронавирус в клетках человека на 70%, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам ученых, данный препарат используют для того, чтобы снизить уровень холестерина в крови у пациентов, имеющих риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Как показали эксперименты международной группы ученых, препарат способствует снижению вирусной нагрузки на 70%. Также он одинаково эффективен против большинства штаммов коронавирусной инфекции.

Отмечается, что преимуществами фенофибрата являются его доступность и дешевизна. Препарат будет полезен для пациентов, которым не разрешено делать вакцину.

Ранее сообщалось, что ученые нашли биомаркер, предсказывающий тяжесть течения коронавируса. Биомаркером, указывающим, в какой форме пациент перенесет коронавирус, оказался аминоспирт сфингозин, влияющий на иммунные реакции.

Ученым удалось установить, что его высокие уровни связаны с бессимптомным течением болезни, а пониженные – с более явными симптомами. Врачи рассчитывают, что тест на уровень сфингозина позволит определить, кому из пациентов в первую очередь требуется помощь.