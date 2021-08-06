Врач назвал важное преимущество вакцинации от COVID-19

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Организм пациентов, прошедших вакцинацию от коронавируса, гораздо лучше реагирует на лечение COVID-19 в случае заражения, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков. Об этом сообщает URA.ru.

"Пациенты, которые вакцинировались от COVID-19, в разы реже доходят до больничного стационара. <...> Иммуностимулирующие препараты тоже работают прекрасно. Лучше, чем у тех, кто не вакцинировался", – заявил Тимаков.

По его словам, это подтверждает опыт медиков, полученный за время пандемии. Тимаков уточнил, что так называемую преаналитику нельзя приравнять по точности к результатам научных исследований, однако полученные данные однозначно подтверждают благотворное влияние вакцинации на восприимчивость к лекарственной терапии.

С такими выводами согласился врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

"Конечно, вакцинированных всегда легче лечить, и не так страшно, потому что они уже защищены", – отметил он.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что в России свыше 98% госпитализированных пациентов с коронавирусом не были вакцинированы. Он отметил, что пациенты с подозрением на COVID-19 должны начать лечение практически в первые сутки.

По словам аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, иммунитет к коронавирусной инфекции после вакцинации сохраняется в течение порядка восьми месяцев.