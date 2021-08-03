Иммунолог назвал срок действия иммунитета к коронавирусу

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Иммунитет к коронавирусной инфекции длится порядка восьми месяцев, рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, передает URA.ru.

"Иммунитет <...> относительно не стойкий, и где-то на шестом–восьмом месяце он у переболевших начинает падать. <...>, люди вновь заболевают", – рассказал он.

С таким мнение согласился вирусолог, экс-главный инфекционист Москвы Николай Малышев.

"После вакцинации через шесть–восемь месяцев иммунитет к коронавирусу ослабевает, поэтому говорят о шестимесячной ревакцинации <...>. Дальше отмечают, что через год будет вполне достаточно повторять вакцинацию, потому что будет и заболевших меньше", – сказал Малышев.

Ранее специалисты спрогнозировали сроки следующей волны коронавируса в России. По словам экспертов, новая вспышка COVID-19 может произойти в октябре. К началу месяца, по мнению врачей, будет наблюдаться умеренный рост числа заболевших, а затем он стремительно пойдет вверх в случае, если не будет применено централизованных противоэпидемиологических мер. В их числе специалисты назвали и активную вакцинацию населения.