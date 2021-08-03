Ученые выяснили, что симптомы COVID-19 могут сохраняться до 6 месяцев

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Свыше 70% переболевших коронавирусом пожаловались на длительные симптомы COVID-19 после выздоровления, признаки заболевания сохраняются на протяжении полугода. К таким выводам пришли ученые из Стэндфордского университета, собрав результаты 45 различных исследований. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным экспертов, всего переболевшие испытывают порядка 84 симптомов, среди которых одышка, плохой сон, быстрая утомляемость, депрессия, боль в груди, лихорадка, потеря обоняния, когнитивные расстройства, трудности с концентрацией внимания и ухудшение памяти.

Ранее ученые предупредили, что COVID-19 может вызвать деменцию. По данным специалистов, в мозге у пожилого человека происходят изменения, аналогичные тем, которые наблюдаются в случае болезни Альцгеймера.

Исследователи проследили за пожилыми людьми в Аргентине и увидели, что у них проявились изменения памяти и мышления, связанные с болезнью Альцгеймера. Другие специалисты в ходе исследования нашли в крови жителей Нью-Йорка белки, которые связаны с деменцией. У этих пациентов COVID-19 на раннем этапе вызвал невралгические симптомы.