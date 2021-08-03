Ученые выяснили, что симптомы COVID-19 могут сохраняться до 6 месяцев

Фото: depositphotos/focuspocusltd
Свыше 70% переболевших коронавирусом пожаловались на длительные симптомы COVID-19 после выздоровления, признаки заболевания сохраняются на протяжении полугода. К таким выводам пришли ученые из Стэндфордского университета, собрав результаты 45 различных исследований. Об этом сообщает газета "Известия".
По данным экспертов, всего переболевшие испытывают порядка 84 симптомов, среди которых одышка, плохой сон, быстрая утомляемость, депрессия, боль в груди, лихорадка, потеря обоняния, когнитивные расстройства, трудности с концентрацией внимания и ухудшение памяти.
Ранее ученые предупредили, что COVID-19 может вызвать деменцию. По данным специалистов, в мозге у пожилого человека происходят изменения, аналогичные тем, которые наблюдаются в случае болезни Альцгеймера.
Исследователи проследили за пожилыми людьми в Аргентине и увидели, что у них проявились изменения памяти и мышления, связанные с болезнью Альцгеймера. Другие специалисты в ходе исследования нашли в крови жителей Нью-Йорка белки, которые связаны с деменцией. У этих пациентов COVID-19 на раннем этапе вызвал невралгические симптомы.
В Минздраве рассказали о новых симптомах COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: