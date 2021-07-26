Врач рассказал о новом потенциальном свойстве вакцин от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Вакцинация от COVID-19 может помочь предотвратить развитие последствий болезни, которые проявляются в виде слабости, депрессии и снижения когнитивных функций, рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.
"Похоже, вакцинация отрубает ковидный хвост. Если это подтвердится в рандомизированных клинических исследованиях, мы получим не только профилактическую вакцину, но и реабилитационную", – рассказал Водовозов Ura.ru.
По его словам, чтобы доказать данное свойство вакцины, необходимо провести эксперимент.
Вакцинолог, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков уточнил, что задачей вакцины является защита, поэтому она должна предотвращать постковидный синдром.
"По статистике, в реабилитационных центрах, которые реабилитируют пациентов после коронавируса, привитых людей, в принципе, не наблюдается", – уточнил он.
По его словам, постковидный синдром появляется в случае, когда иммунитет не справляется и COVID-19 размножается во всех органах организма.
"Соответственно, имея функцию защиты предварительной, мы спасаемся от постковидного синдрома", – добавил он.
Ранее в Екатеринбургском медицинском научном центре профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора сообщили, что все пациенты с коронавирусом после острой фазы заболевания чувствуют общую утомляемость, мышечную слабость и одышку.
Помимо этого, у таких пациентов наблюдаются нарушения сна, тревога, депрессия, боль в суставах и выпадение волос, отметили специалисты.
Кроме того, в Минздраве сообщили, что от 20 до 30% перенесших коронавирус могут столкнуться с развитием тромбозов в рамках постинфекционных осложнений. Там отметили, что для своевременного обнаружения осложнений после перенесенного COVID-19 следует пройти углубленную диспансеризацию, которая стартовала в РФ 1 июля.
В Минздраве рассказали о новых симптомах COVID-19
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