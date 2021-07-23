Ученые выяснили, на какой срок сохраняются антитела у переболевших COVID-19

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У людей, перенесших коронавирус, антитела в крови могут обнаруживаться и спустя год после заражения. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из финского Национального института здравоохранения и социального развития.

Специалисты изучили стойкость антител, вырабатываемых заболевшими COVID-19, через шесть месяцев и год после заражения.

"У подавляющего большинства заразившихся коронавирусом нейтрализующие антитела в крови были и спустя более чем год после инфицирования", – говорится в сообщении на сайте института.

В исследовании приняли участие 367 человек, которые перенесли коронавирус весной прошлого года. Отмечается, что после этого они не заражались повторно. Ученые отмечают, что у некоторых количество антител спустя год было примерно на треть ниже, чем через полгода.

Также уточняется, что у всех, кто переболел в тяжелой форме, антитела сохранились и через год, а в некоторых случаях их было даже больше, чем у тех, кто перенес инфекцию с легкими симптомами.

По словам менеджера по исследованиям THL Мерит Мелин, полученные данные позволят оценить продолжительность действия вакцин.

"Исследование уровней антител после заболевания коронавирусом дает важную информацию, которая также поможет оценить защиту и продолжительность действия вакцин", – сказала она.

Помимо этого, ученые выяснили, что способность антител у перенесших коронавирус блокировать новые штаммы инфекции ниже, чем при столкновении с изначальным вирусом. Особенно низкую степень защиты они дают от вариантов "бета" и "дельта".

Накануне в России обнаружили "бразильский" штамм коронавируса "Гамма". Он, по словам специалистов, как и "индийский" штамм "Дельта", является более заразным.

Ранее руководитель филиала центра "Вектор" в Екатеринбурге рассказал, что очень серьезным оружием против появления новых штаммов является вакцинация. Он отметил, чем больше будет появляться новых мутаций вируса, тем выше вероятность того, что рано или поздно появится такой штамм, который сможет ускользнуть от действия вакцин.