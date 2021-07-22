Вирусолог рассказал, вызовет ли "Гамма"-штамм всплеск заболеваемости в России

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Вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев в разговоре с Москвой 24 оценил опасность "бразильского" штамма коронавируса "Гамма".

Ранее сообщалось, что в России обнаружили "бразильский" штамм коронавируса "Гамма". Штаммы "Дельта" и "Гамма" ученые отнесли к категории вызывающих озабоченность, поскольку они более заразные и могут снижать эффективность антител. Эксперты отметили, что на данный момент "индийский" вариант становится доминирующим во многих странах.

"Гамма"-штамм более заразный, чем исходный штамм из Уханя. С "Дельтой" сложно сравнивать, "Гамма" точно не заразнее. Он вряд ли может вытеснить "Дельту", это по другим странам видно, где они были вместе", – сказал Скулачев.





Максим Скулачев вирусолог Скорее всего, всплеска заболеваемости из-за этого нового штамма не случится – у нас явно превалирует "Дельта". И мне кажется, что так и будет продолжаться. К тому же существующие вакцины помогают.

Вместе с тем специалист добавил, что спрогнозировать, когда закончится появление новых штаммов коронавируса, тяжело. "Это зависит от очень многих факторов, в том числе и от успеха вакцинации", – подытожил собеседник Москвы 24.

Ранее руководитель филиала центра "Вектор" в Екатеринбурге Александр Семенов рассказал, что серьезным оружием против появления новых штаммов является вакцинация. По его словам, чем быстрее население будет привито и прекратится эпидемия, тем быстрее закончится эволюционный процесс коронавируса.