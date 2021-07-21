В ВОЗ предупредили об угрозе возникновения более опасных штаммов коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
В мире могут появиться новые варианты коронавируса, которые окажутся опаснее, чем нынешний штамм "Дельта". Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе выступления на 138-й сессии Международного олимпийского комитета.
"Чем шире распространение (коронавируса. – Прим. ред.), тем больше его вариантов появится с потенциалом стать даже более опасным, чем "Дельта"-вариант. <...> И чем больше вариантов, тем выше вероятность, что один из них сможет увернуться от вакцин и вернуть нас в самое начало", – приводит его слова РИА Новости.
Гебрейесус подчеркнул, что основная задача ВОЗ состоит в том, чтобы обеспечить вакцинацию 70% населения каждой страны мира к сентябрю 2022 года. При этом для того, чтобы полностью побороть пандемию, понадобится 11 миллиардов доз профилактических препаратов.
Как отметили в чрезвычайном комитете организации, новые штаммы вируса контролировать будет сложнее, чем нынешние. На данный момент ВОЗ оценила как вызывающие озабоченность штаммы коронавируса "Альфа" ("британский"), "Бета" ("южноафриканский"), "Гамма" ("бразильский") и "Дельта" ("индийский"). Последний распространяется в два раза быстрее "уханьского" варианта.
Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге призвал страны не спешить со снятием антиковидных ограничений. Он напомнил опыт лета 2021 года, когда поспешное ослабление мер привело к катастрофическому росту новых случаев COVID-19.
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