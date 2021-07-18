Собянин заявил, что вакцинация эффективна против "Дельта"-штамма коронавируса

09:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Власти располагают детальными и достоверными данными по каждому заразившемуся и привившемуся от коронавируса жителю столицы, они свидетельствуют о высокой эффективности вакцинации против нового штамма "Дельта", сообщил Сергей Собянин.
По словам мэра Москвы, в настоящее время в интернете появляется огромное количество фейков о коронавирусе и вакцинации, однако столичные власти работают с большим объемом официальной и подтвержденной информации.
"Мы видим каждого заболевшего, каждого вакцинированного в единой базе данных – это не просто какие-то рассуждения на тему, мы точно до последнего человека, до последней цифры знаем, сколько заболело, сколько из них было вакцинировано, как они болели, насколько они тяжело болели, были ли госпитализированы", – заявил Собянин в эфире канала "Россия 1".
Он подчеркнул, что имеющиеся данные наглядно показывают, что вакцинация эффективно помогает в борьбе с коронавирусом, в том числе и с его новой разновидностью – штаммом "Дельта".
"Вакцина достаточно эффективна против этого заболевания", – добавил Собянин.
Ранее Сергей Собянин рассказал о причинах, по которым ситуация с коронавирусом в столице начала заметно улучшаться. По словам мэра, основной причиной положительной динамики стало более ответственное отношение москвичей к санитарным правилам.
До этого градоначальник сообщил, что более 2 миллионов жителей столицы сделали прививку от коронавируса за последний месяц. Также он подчеркнул, что из ковидного фонда в столице выведут более 6 тысяч коек.
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