Собянин назвал основные причины улучшения ситуации с распространением коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о причинах, по которым ситуация с COVID-19 в столице начала заметно улучшаться.

По словам мэра, основной причиной положительной динамики стало более ответственное отношение москвичей к санитарным правилам.

"Сами москвичи стали относиться очень ответственно к выполнению мер санитарной защиты. Объективное информирование граждан, оно дает свой эффект. Люди понимают, что происходит в городе, и адекватно реагируют", – сказал он в эфире телеканала Россия-1.

Ранее Собянин сообщил, что более 2 миллионов человек сделали прививку от коронавируса за последний месяц в Москве. Также он подчеркнул, что из ковидного фонда в столице выведут более 6 тысяч коек.

Большинство московских компаний выполнили требования по вакцинации сотрудников. По словам Собянина, благодаря этому снизилось число случаев госпитализации в Москве на треть.