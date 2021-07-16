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Роспотребнадзор продлил срок подачи сведений о вакцинации 60% сотрудников до 22 июля текущего года.

"По состоянию на 15 июля большинство организаций представили необходимые сведения о вакцинации работников через портал. В настоящее время совместно с правительством Москвы проводится сверка предоставленных работодателями списков сотрудников через централизованные информационные системы учета всех вакцинированных по стране", – говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что в Москве объемы и темпы вакцинации против коронавируса говорят о том, что большинство предприятий выполнили требования о необходимости привить не менее 60% от общей численности сотрудников.

Так, за месяц в столицы более 2 миллионов горожан сделали прививку против коронавируса. Это, как говорится в сообщении, соответствует оценочному числу работников, которые обязаны были сделать прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной.

"Однако ряд организаций не представил данные о вакцинации сотрудников, что не позволяет обеспечить контроль выполнения требований постановления Главного государственного санитарного врача по Москве", – отметили в Роспотребнадзоре.

В связи с этим было принято решение продлить срок предоставления работодателями соответствующей информации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вакцинация от COVID-19 в России идет медленнее, чем хотелось бы. Представитель Кремля обратил внимание на то, что дисциплинированность россиян в отношении вакцинации и соблюдения санитарных мер оставляет желать лучшего. В то же время именно превентивные меры – вакцинация и ношение средств индивидуальной защиты – важны в борьбе с пандемией.

До этого он оценил возможность принятия в России решений о вакцинации по аналогии с Францией. По его словам, российское руководство пока не принимало решений об обязательной вакцинации от коронавируса на федеральном уровне.

