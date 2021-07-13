Песков оценил возможность принятия в России решений о вакцинации по аналогии с Францией

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Российское руководство пока не принимало решений об обязательной вакцинации от коронавируса на федеральном уровне по аналогии с Францией, однако элементы таких мер уже осуществляются властями регионов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Пока каких-либо решений на этот счет не принималось. Вы сами знаете. Но элементы таких решений уже начали имплементировать на региональном уровне. Главы регионов принимают решения, основываясь на своих особых полномочиях, которые предоставлены им федеральным центром", – сказал представитель Кремля.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении в стране обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для медиков. Такая мера коснется врачей и сотрудников среднего медицинского персонала в больницах, клиниках, домах престарелых, учреждениях для людей с ограниченными возможностями, а также всех специалистов или волонтеров, которые работают в контакте с уязвимыми категориями граждан. Проверять наличие прививок у медиков и выписывать им штрафы в случае их отсутствия начнут с 15 сентября.

Также Макрон заявил, что вакцинация в стране может стать обязательной для всех, если темпы прививочной кампании окажутся недостаточными.