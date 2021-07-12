Франция вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для медиков

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Во Франции вводится обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для медиков. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на президента страны Эммануэля Макрона.

"Вакцинация будет обязательной для всех, кто контактирует с уязвимыми категориями граждан", – произнес он.

В материале уточняется, что вакцинировать в обязательном порядке будут медиков и среднего медицинского персонала в больницах, клиниках, домах престарелых, учреждениях для людей с ограниченными возможностями, а также всех специалистов или волонтеров, которые работают в контакте с уязвимыми категориями граждан.

Проверять наличие прививок у медиков и выписывать им штрафы в случае их отсутствия начнут с 15 сентября.

Макрон также сообщил, что с августа у всех посетителей баров и ресторанов, а также у пассажиров железнодорожного и авиатранспорта будут требовать свидетельствующие о вакцинации санитарные пропуска или отрицательные результаты теста на коронавирусную инфекцию.

"Начиная с августа санитарный пропуск будет требоваться в кафе, ресторанах, торговых центрах, больницах, домах престарелых, а также в самолетах, поездах и автобусах дальнего следования", – заявил французский лидер.

Он добавил, что с 21 июля без санитарного пропуска будет невозможно посетить культурные мероприятия, концерты, спектакли и фестивали.

Предоставлять санитарный пропуск обязаны все посетители от 12 лет, подчеркнул президент.

Ранее о введении обязательной вакцинации сообщили власти Греции. Это связано с ростом числа инфицированных коронавирусом.

