Обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан ввели в 25 регионах РФ – Попова

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Обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых категорий граждан уже введена в 25 российских регионах. Об этом в беседе с ТАСС рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Вопросы предпринимательского сообщества связаны с введением требований по вакцинации сотрудников для отдельных отраслей бизнеса, а также с практикой введения властями субъектов ограничительных мероприятий. В настоящий момент требования об обязательной вакцинации введены в 25 субъектах Российской Федерации", – сообщила Попова.

Она уточнила, что в списке оказались профессионалы, находящиеся в тесном контакте с большим числом людей: медработники, сотрудники культурных учреждений, сферы торговли и услуг, а также другие специалисты.

По мнению главы Роспотребнадзора, в России нужно достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80%. В то же время сейчас ориентиром при обязательной вакцинации остается 60% штата организаций.

"Хотелось бы разъяснить, что в 60% учитываются исключительно привитые работники. Они могут быть привиты любой зарегистрированной вакциной", – подчеркнула Попова.

Ранее власти Москвы напомнили о сроках подачи данных о вакцинации 60% сотрудников. Для получения объективной картины о вакцинации в компании нужно подать в кабинете юрлица или ИП на mos.ru текущие данные. После подачи сведений их проверка осуществляется в течение трех рабочих дней.

