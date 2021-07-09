Столичные работодатели могут проверить данные о вакцинации сотрудников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московские работодатели могут проверить информацию о вакцинации своих сотрудников на mos.ru, сообщил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, статистика по итогам проверок данных обновляется каждые четыре часа.

Фурсин отметил, что предприниматели обеспокоены вопросом о том, как им удостовериться, что их сотрудники действительно сделали прививку против коронавирусной инфекции.

"Многие вносят сотрудников в списки вакцинированных со слов самих работников. И предприниматели опасаются, что после подачи, во время проверки поданных сведений, эта информация не подтвердится", – приводит слова Фурсина РИА Новости.

Он отметил, что для получения объективной картины о вакцинации в компании нужно подать в кабинете юрлица или ИП на mos.ru текущие данные. После подачи сведений их проверка осуществляется в течение трех рабочих дней.

"Таким образом, предприниматели смогут получить уже сейчас объективную картину по вакцинированным сотрудникам и корректировать информацию, добавляя данные", – пояснил Фурсин.

Ранее Владимир Путин заявил, что принимаемые властями некоторых регионов меры направлены на то, чтобы избежать локдауна из-за коронавируса.

Глава государства подчеркнул, что в рамках этих действий в некоторых субъектах страны и вводится обязательная вакцинация для определенных категорий граждан.

В столице прививку от коронавирусной инфекции сделали уже 2,6 миллиона человек. Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула, что единственный способ в настоящее время предотвратить в осенний период вспышки коронавируса – вакцинация подавляющей части жителей, 60% и более, в очень короткий период времени.

