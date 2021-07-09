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Общество

11:24

Попова высказала идею привить от коронавируса всех россиян

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что видит разумной идею привить все население России от коронавируса. Об этом она рассказала в интервью Наиле Аскер-заде, фрагмент которого размещен в телеграм-канале журналистки.

"Я считаю, что нам нужно сделать несколько шагов, привить все население и претендовать на звание именно той страны, чей опыт самый передовой", – объяснила специалист.

Также Попова назвала регионы, из которых прилетают россияне, заболевшие штаммом коронавируса "Дельта". По ее словам, это США, страны Европы и Мальдивы.

Накануне глава Роспотребнадзора указала на отсутствие необходимости локдауна по коронавирусу на территории страны. Анна Попова добавила, что не требуется ужесточать антиковидные ограничения.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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