Попова сообщила, что случаи повторного заражения коронавирусом в РФ не превышают 1%

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России случаи повторного заражения коронавирусом единичны и не превышают 1%. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 1".
"Даже если принять, что там, где два раза такой диагноз появился, то количество таких людей минимально, вокруг 1%, не больше", – отметила она.
По словам главы Роспотребнадзора, в РФ сейчас 66% случаев заражения приходятся на штамм "Дельта".
"Порядка 66% всех штаммов, которые мы выявляем вот в этом периоде, в июне, например, и в начале июля в РФ, – это штамм "Дельта", остальная часть – это штамм "Альфа" и штамм классический. Немножечко "британского" штамма и штаммы, которые не классифицируются так четко", – добавила она.
Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан рассказал, что заболеваемость COVID-19 в мире стабилизировалась на очень высоком уровне.
Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в мире в настоящее время лучше, чем 2–3 месяца назад. По его словам, есть государства, в которых заболеваемость растет очень быстро.
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