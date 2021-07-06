Заболеваемость COVID-19 в мире стабилизировалась на высоком уровне – ВОЗ

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Заболеваемость COVID-19 в мире "стабилизировалась на очень высоком уровне", сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Если посмотреть на график за последние пару недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация, но это произошло на очень высоком уровне", – приводит его слова ТАСС.

Райан отметил, несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в мире в настоящее время "лучше, чем 2–3 месяца назад", есть государства, в которых заболеваемость растет очень быстро. По словам директора программы Всемирной организации здравоохранения, это происходит в том числе из-за появления новых штаммов, являющихся более заразными, а также из-за расширения контактов между людьми и смягчения коронавирусных ограничений.

Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан объяснила, что вакцинация от COVID-19 является способом избежать осложнений при заболевании. Она напомнила, что вакцины от коронавируса разнятся по уровню защиты и ни одна из них не дает 100% гарантии не заразиться. При этом в 90% случаев привитые заболевшие избегают осложнений и госпитализации.