В ВОЗ назвали прививку от COVID-19 защитой от тяжелого протекания болезни

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Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан объяснила вакцинацию от COVID-19 способом избежать осложнений при заболевании. Об этом сообщает ТАСС.

"Главная цель этих вакцин состоит в предотвращении тяжелого заболевания. Мы хотим, чтобы инфицированные люди выздоравливали, а не становились серьезно больными", – заявила специалист.

Сваминатан напомнила, что вакцины от коронавируса разнятся по уровню защиты и ни одна из них не дает 100% гарантии не заразиться. При этом в 90% случаев привитые заболевшие избегают осложнений и госпитализации.

Представитель ВОЗ добавила, что штамм коронавируса "Дельта" значительно более заразен, чем предыдущие варианты болезни, а потому требует высокого уровня антител в крови. Для защиты от заболевания необходимо пройти полный курс вакцинации.

5 июля Сергей Собянин открыл в столице один из крупнейших пунктов вакцинации в Европе. Он расположился в Гостином дворе. Градоначальник также рассказал, что в Москве первый компонент вакцины от COVID-19 получили уже 3 миллиона человек.