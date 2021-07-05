В ВОЗ назвали прививку от COVID-19 защитой от тяжелого протекания болезни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан объяснила вакцинацию от COVID-19 способом избежать осложнений при заболевании. Об этом сообщает ТАСС.
"Главная цель этих вакцин состоит в предотвращении тяжелого заболевания. Мы хотим, чтобы инфицированные люди выздоравливали, а не становились серьезно больными", – заявила специалист.
Сваминатан напомнила, что вакцины от коронавируса разнятся по уровню защиты и ни одна из них не дает 100% гарантии не заразиться. При этом в 90% случаев привитые заболевшие избегают осложнений и госпитализации.
Представитель ВОЗ добавила, что штамм коронавируса "Дельта" значительно более заразен, чем предыдущие варианты болезни, а потому требует высокого уровня антител в крови. Для защиты от заболевания необходимо пройти полный курс вакцинации.
5 июля Сергей Собянин открыл в столице один из крупнейших пунктов вакцинации в Европе. Он расположился в Гостином дворе. Градоначальник также рассказал, что в Москве первый компонент вакцины от COVID-19 получили уже 3 миллиона человек.
Собянин открыл один из крупнейших в Европе прививочных пунктов
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