Пункты вакцинации от COVID-19 для медперсонала начали работу в московских больницах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичных стационарах начали работать кабинеты вакцинации от коронавируса для сотрудников, сообщил главный врач городской клинической больницы № 40 Денис Проценко в своем телеграм-канале.

"То, о чем говорили главврачи, свершилось. Нас поддержал департамент здравоохранения Москвы, и в стационарах организованы кабинеты вакцинации от COVID-19 для сотрудников", – сказал он.

Уточняется, что в городской клинической больнице № 40 такие кабинеты работают с 1 июля. Такой опыт в дальнейшем может быть реализован и в других субъектах страны.

Ранее Москва увеличила число пунктов, где можно пройти повторную вакцинацию от коронавируса.

На прошлой неделе запустили повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции в восьми павильонах "Здоровая Москва". Таким образом, вакцинироваться теперь можно еще в 12 городских поликлиниках.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России открыто более 5 800 прививочных пунктов, а вопросы, связанные с поставкой вакцин от коронавируса, решены практически везде в стране.