В Москве увеличилось количество пунктов для повторной вакцинации от COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Москва увеличила число пунктов, где можно пройти повторную вакцинацию от коронавируса, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На прошлой неделе запустили повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции в восьми павильонах "Здоровая Москва". Таким образом, вакцинироваться теперь можно еще в 12 городских поликлиниках.

"В текущей непростой эпидемиологической ситуации врачи рекомендуют повторно сделать прививку всем, кто прошел вакцинацию более полугода назад. Поэтому, как мы и обещали, мы увеличиваем количество мест, где можно сделать прививку повторно", – сказала Ракова.

Она напомнила, что сдавать анализ на наличие и количество антител перед вакцинацией нет необходимости.

Сейчас повторную вакцинацию рекомендуется проходить через шесть месяцев после инъекции первым компонентом. Жители смогут выбрать любую вакцину из доступных в 20 пунктах повторной вакцинации.

Москва дополнительно за счет средств регионального бюджета закупила однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт", которая также подходит для повторной вакцинации. Так, в этих пунктах доступны две вакцины, которые есть в городе в большом количестве, – "Спутник V" и "Спутник Лайт". По мере поступления других вакцин они также появятся в пунктах.

После улучшения эпидемиологической ситуации с COVID-19 повторную вакцинацию рекомендовано проходить раз в год.

Ранее сообщалось, что в России количество привившихся от коронавируса достигло 23 миллионов человек. Также говорилось, что обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда категорий граждан будет введена еще в восьми регионах.

Перед этим главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить в городе вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг.

Под действие постановления подпадают в том числе сотрудники магазинов, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, прачечных, заведений общественного питания, театров и кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров и лагерей дневного пребывания, а также гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти.