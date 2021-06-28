Число привившихся от COVID-19 в РФ достигло 23 млн человек – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России количество привившихся от коронавируса достигло 23 миллионов человек. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире Первого канала.

"Сегодня это уже 23 миллиона. В последние дни скорость (вакцинации. – Прим. ред) очень возросла", – отметил он.

Министр также коснулся вопроса одобрения российской вакцины "Спутник V" в Европейском союзе. По его словам, работа в этом направлении идет по графику. За эту процедуру отвечает ЕС, поэтому точных сроков регистрации препарата он назвать не смог.

Ранее Мурашко рассказал, что в России изменилась картина заболеваемости коронавирусом: стало больше пациентов в возрасте от 26 до 40 лет. Прирост инфицированных среди экономически активного населения этого возраста составил 26%.

Раньше, по его словам, болели преимущественно граждане 40–60 лет.

