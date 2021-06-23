Совфед одобрил закон о бесплатной вакцинации в частных клиниках

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Сенаторы одобрили закон, согласно которому частные и ведомственные клиники смогут проводить вакцинацию по программе обязательного медстрахования. Документ регламентирует изменения в федеральный закон "Об иммунопрофилактики инфекционных болезней".

По новым нормам профилактические прививки смогут делать бесплатно в медицинских организациях, которые работают по территориальной программе обязательного медицинского страхования (ОМС).

Порядок обеспечения медорганизаций вакцинами определит правительство. Аналогичное решение по вакцинам, включенным в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, примут высшие исполнительные органы власти по субъектам РФ.

В начале июня Минздрав РФ опубликовал проект о внесении вакцинации от COVID-19 в нацкалендарь прививок. Документ разместили на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

