Прививаться от ковида – лучше, чем болеть – Путин

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Владимир Путин сообщил, что вакцинироваться против коронавируса – лучшем, чем болеть. Заявление он сделал на съезде "Единой России".
Президент подчеркнул, что находится в постоянном контакте со специалистами в данной области. По его словам, последствия коронавируса еще изучаются.
"Еще специалистам предстоит выяснить, к чему это в конечном счете ведет. Еще раз напоминаю, что прививаться – лучше, чем болеть. Во всяком случае, такова позиция ведущих специалистов в нашей стране и в мире", – отметил Путин.
Он напомнил, что многие россияне столкнулись с серьезными осложнениями из-за инфекции.
Ранее глава государства призвал вынести из пандемии коронавируса уроки на будущее. Президент также отметил, что пока рано говорить о победе над COVID-19. По словам российского лидера, для преодоления кризиса требуются усилия всего мирового сообщества.
Также Владимир Путин оценил действие первой российской вакцины от коронавируса. По словам президента, "Спутник V" лишен серьезных побочных явлений. Он также подчеркнул, что не было зафиксировано ни одного летального случая после применения препарата.
Путин заявил о восстановлении российской экономики, несмотря на пандемию коронавируса
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