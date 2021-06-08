Путин отметил усилия соцработников в борьбе с пандемией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России деятельность соцработников во время распространения COVID-19 была самоотверженной, а порой и героической, заявил Владимир Путин в ходе встречи по видеосвязи с сотрудниками социальной сферы.

Президент подчеркнул, что они работали на пределе сил и выполняли свой долг.

"Несмотря на колоссальную нагрузку, на все сложности, вы беззаветно, а порой и просто героически – не побоюсь этого слова, как в таких случаях говорят, – выполняли свой долг: трудились на пределе сил, практически без выходных, ухаживали, старались уберечь от опасности, утешить и приободрить пожилых и тяжелобольных людей", – приводит слова Путина ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что со своей стороны государство старалось оказать соцработникам необходимую поддержку.

"Особое содействие было оказано социально ориентированным некоммерческим организациям. Речь о льготных кредитах, освобождении от уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года, снижении отчетности и числа проверок", – сказал он.

Путин напомнил, что были введены специальные доплаты сотрудникам домов-интернатов, финансовая помощь была оказана сотрудникам НКО.

Президент также отметил, что власти должны и будут делать все для того, чтобы поддержать соцработников.

4 июня Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, выразил сожаление, что многие россияне относятся с пренебрежением к соблюдению санитарных мер против коронавируса. Президент отметил, что эпидемическая обстановка в России гораздо лучше, чем во многих зарубежных странах, однако гражданам следует сохранять осторожность, пока пандемия не завершилась.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что в России нет рисков возникновения третьей волны коронавируса летом или осенью 2021 года. По его словам, возможны небольшие колебания в связи с отъездами людей в отпуск.

До этого в Минздраве заявляли, что ситуация с коронавирусом в России находится на переломе. Подчеркивалось, что эпидобстановку удалось улучшить с помощью вакцин.