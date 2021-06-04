Путин призвал страны объединить усилия в борьбе против пандемии

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Владимир Путин призвал страны объединить усилия в борьбе с коронавирусом, поскольку сохранение в мире отдельных очагов инфекции может привести к возобновлению пандемии. Об этом сообщает ТАСС.

Президент России отметил, что мир еще не победил коронавирус и страны должны продолжать борьбу в этом направлении.

"Если где-то в мире будут оставаться очаги этой инфекции, то эти очаги могут послужить триггером для того, чтобы они распространялись опять на всю планету. Это затрагивает миллионы людей, это очень опасно, и нам нужно сделать все для того, чтобы не политизировать эти процессы", – сказал Путин.

Ранее Путин выразил сожаление, что многие россияне относятся с пренебрежением к соблюдению санитарных мер против коронавируса. Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), президент отметил, что эпидемическая обстановка в России гораздо лучше, чем во многих зарубежных странах, однако гражданам следует сохранять осторожность, пока пандемия не завершилась.