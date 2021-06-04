Россиян не будут заставлять прививаться от COVID-19 – Путин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России не будут никого заставлять прививаться от коронавируса, завил Владимир Путин. Однако и соответствующей разъяснительной работы пока мало, считает президент.

"Самое важное здесь – разъяснение необходимости, целесообразности, безопасности. Мы, видимо, мало этим занимаемся", – пояснил глава государства, добавив, что власти готовы обеспечить вакциной всех, кто хочет привиться.

Ранее российский лидер поручил правительству до конца июня проработать вопрос организации платной вакцинации для иностранцев. По его словам, распространена практика, когда зарубежные бизнесмены и руководители крупных европейских компаний приезжают в Россию, чтобы сделать прививку от коронавируса.

