Путин выразил сожаление из-за невыполнения россиянами требований по COVID-19

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Владимир Путин выразил сожаление, что многие россияне относятся с пренебрежением к соблюдению санитарных мер против коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), президент отметил, что эпидемическая обстановка в России гораздо лучше, чем во многих зарубежных странах, однако гражданам следует сохранять осторожность, пока пандемия не завершилась.

"Лето, люди общаются друг с другом, контактов очень много. К сожалению, многие люди продолжают считать так, как они думали раньше, что это их не коснется, пренебрегают требованиями, которые нас призывают соблюдать врачи", – заявил Путин.

При этом, по словам президента, ситуация с коронавирусом в России позволяет проводить мероприятия, подобные ПМЭФ, в очном формате.

"Сегодняшняя обстановка в России, Петербурге позволяет нам проводить такие мероприятия без особого риска распространения инфекции. Мы делаем то, что соответствует ситуации, которая сложилась в России", – заключил Путин.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко обозначил условие для ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

По его словам, для послабления действующих ограничений необходимо вакцинировать 60% населения страны. В этом случае к числу получивших прививку можно будет прибавить количество переболевших коронавирусом.