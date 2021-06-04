Путин назвал абсурдными запреты на закупку действенных вакцин от коронавируса

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Владимир Путин назвал абсурдными политически мотивированные запреты на закупку действенных вакцин от коронавируса. Об этом он заявил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

"К сожалению, как у нас в народе говорят, своя рубашка ближе к телу. Так получается и в борьбе с коронавирусной инфекцией в глобальном масштабе: либо нет значительной помощи, где она должна была бы быть, либо, что вообще абсурдно, действуют политически мотивированные запреты на покупку проверенных, эффективных, доказавших свою полную надежность вакцин", – сказал президент РФ.

Он отметил, что на сегодняшней день лишь около 10% жителей планеты вакцинировались полностью или сделали первый компонент прививки, тогда как сотни миллионов людей просто не имеют доступа к вакцинам из-за того, что в этих странах нет технологий, производственных мощностей и средств на закупку вакцин.

Кроме того, российский лидер назвал ничтожной помощь странам, у которых нет возможности вакцинировать свое население. По его мнению, опасность эпидемии не упадет, пока не будет обеспечен широкий доступ к вакцинам на всех континентах.

Глава государства вновь напомнил россиянам о важности вакцинации и отметил, что в РФ это комфортно, бесплатно и добровольно.

"Российская вакцина признана самой безопасной и эффективной. Эффективность – свыше 96%. И по данным наших контролирующих органов, нет ни одного летального исхода от применения вакцины", – добавил Путин.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко обозначил условие для ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

По его словам, для послабления действующих ограничений необходимо вакцинировать 60% населения страны. В этом случае к числу получивших прививку можно будет прибавить количество переболевших коронавирусом.