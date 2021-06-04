Путин назвал абсурдными запреты на закупку действенных вакцин от коронавируса

Фото: forumspb2021/ТАСС/Сергей Бобылев
Владимир Путин назвал абсурдными политически мотивированные запреты на закупку действенных вакцин от коронавируса. Об этом он заявил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
"К сожалению, как у нас в народе говорят, своя рубашка ближе к телу. Так получается и в борьбе с коронавирусной инфекцией в глобальном масштабе: либо нет значительной помощи, где она должна была бы быть, либо, что вообще абсурдно, действуют политически мотивированные запреты на покупку проверенных, эффективных, доказавших свою полную надежность вакцин", – сказал президент РФ.
Он отметил, что на сегодняшней день лишь около 10% жителей планеты вакцинировались полностью или сделали первый компонент прививки, тогда как сотни миллионов людей просто не имеют доступа к вакцинам из-за того, что в этих странах нет технологий, производственных мощностей и средств на закупку вакцин.
Кроме того, российский лидер назвал ничтожной помощь странам, у которых нет возможности вакцинировать свое население. По его мнению, опасность эпидемии не упадет, пока не будет обеспечен широкий доступ к вакцинам на всех континентах.
Глава государства вновь напомнил россиянам о важности вакцинации и отметил, что в РФ это комфортно, бесплатно и добровольно.
"Российская вакцина признана самой безопасной и эффективной. Эффективность – свыше 96%. И по данным наших контролирующих органов, нет ни одного летального исхода от применения вакцины", – добавил Путин.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко обозначил условие для ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
По его словам, для послабления действующих ограничений необходимо вакцинировать 60% населения страны. В этом случае к числу получивших прививку можно будет прибавить количество переболевших коронавирусом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: