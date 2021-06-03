Скворцова заявила об отсутствии побочных эффектов при применении препарата "Лейтрагин"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Применение препарата "Лейтрагин" для лечения и профилактики COVID-19 не вызывает побочных эффектов. К такому выводу пришли специалисты Федерального медико-биологического агентства, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова в эфире телеканала "Россия-1".

Спикер подтвердила, что специалисты агентства не отмечали побочных эффектов от применения Лейтрагина".

"Более того, мы не видели и возможность передозировать этот препарат", – отметила Скворцова.

Она подчеркнула, что проведенные исследования подтвердили хорошую переносимость пациентами указанного препарата.

"Он либо профилактирует, либо смягчает системные воспалительные проявления", – пояснила глава ФМБА.

Скворцова добавила, что применение "Лейтрагина" помогает успешно проводить восстановление пациентов.

"Мы не имели ни одного случая утяжеления дыхательной недостаточности, развития острого респираторного дистресс-синдрома и развития цитокинового шторма", – заключила она.

Накануне в ФМБА заявили об официальной регистрации препарата "Лейтрагин" в России. Там уточняли, что лекарство прошло регистрацию 25 мая.

В августе прошлого года Роспатент выдал Научному центру биомедицинских технологий ФМБА сразу три патента в рамках разработки лекарства "Лейтрагин", предназначенного для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение COVID-19.

Исследования тогда показали, что "Лейтрагин" предотвращает или смягчает цитокиновый шторм, возникающий у пациентов с коронавирусной инфекцией.

В Роспатенте отметили, что "Лейтрагин" – сугубо отечественный препарат, который может быть полностью произведен в России. Лекарство поступит в массовое производство.