Региональный этап семейного фестиваля сбережений и инвестиций пройдет в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице пройдет региональный этап Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций, на котором участники продемонстрируют свои навыки эффективного управления семейным бюджетом и инвестирования, а также проявят творческие способности, сплоченность, взаимовыручку и смекалку. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Фестиваль начнется 8 июня в 10:00 в Институте финансовой грамотности Финансового университета при правительстве РФ по адресу Ленинградский проспект, дом 49. Подать заявку на участие можно до 5 июня. Количество мест ограничено.

Команда может состоять из членой одной семьи и других близких родственников. Число участников должно составлять от 2 до 4 человек. Программа фестиваля рассчитана на москвичей старше 14 лет, она позволяет каждому узнать больше о том, как сохранить семейный бюджет и приумножить свои накопления.

Перед самой игрой специалисты проведут для участников лекцию о преимуществах и особенностях финансовых инструментов по формированию сбережений и инвестированию, а также познакомят с программой долгосрочных сбережений.

Для каждой семьи было подготовлено несколько соревновательных мероприятий. К примеру, во время мастер-класса по сбережениям командам предстоит решать практические задачи по формированию подушки безопасности, научиться определять финансовую цель и выбирать подходящий для ее достижения инструмент, а на деловой игре-симуляторе "Акционер" участники смогут попробовать себя в роли инвесторов.

В завершении программы пройдет квест с интерактивными заданиями. Так, команды сразятся в игру "Финансовый крокодил", соберут пазлы из банкнот и назовут музыкальные произведения, в которых звучат экономические термины.

Лидер будет определен при помощи маршрутного листа, в котором будут фиксироваться баллы, заработанные в конкурсах. Первое место займут обладатели наибольшего "капитала". В сентябре этого года они сразятся за звание самой финансово грамотной семьи страны с победителями других регионов РФ.

Кроме того, все семьи получат сертификаты участников, а лучшие – дипломы и подарки от организаторов.

Помимо этого, для гостей пройдет экскурсия "100 лет истории российских финансов", которая состоится в Музее Финансового университета при правительстве РФ. На ней можно будет увидеть уникальные купюры и документы, при этом некоторые из них не представлены ни в одном из российских банков.

Организатором столичного этапа фестиваля является Финансовый университет при правительстве России при поддержке центра финансовой грамотности московского департамента финансов.

Ранее сообщалось, что московские дворцы и центры творчества подготовили творческие мероприятия в честь 225-летия со дня рождения Александра Пушкина и Дня русского языка. К примеру, во Дворце творчества детей и молодежи "Хорошёво" подготовили квиз, благодаря которому дети проверят свои знания сказок о царе Салтане, Золотой Рыбке и Балде.

До этого заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что в Москве открылся прием заявок на конкурс "Про мой район". К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 4 до 17 лет. В рамках конкурса ребятам необходимо рассказать историю о близком человеке или о любимом районе.