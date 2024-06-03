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03 июня, 13:59

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Фестиваль пионов и ирисов откроется в "Аптекарском огороде" в Москве 6 июня

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Ежегодный фестиваль пионов и ирисов откроется в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" с 6 июня и продлится до 26-го числа. Об этом сообщается в пресс-службе сада.

Посетители смогут увидеть коллекцию пионов разных оттенков, размеров и сортов, которые пригодные для выращивания в отечественных климатических условиях. Кроме того, ведущие цветоводы Москвы и Подмосковья расскажут об особенностях выращивания и агротехнике, а также проконсультируют, как правильно подбирать сорта.

В пресс-службе добавили, что экспонаты будут регулярно обновляться.

Между тем в "Аптекарском огороде" стартовали фестиваль и одноименная выставка "Природа стран БРИКС", которые продлятся до 31 июля. Частью экспозиции стали бумажные арт-объекты, ботанические и анималистические картины. Также для гостей ботанического сада будут организовывать экскурсии и другие мероприятия.

Ежегодная выставка "Цветы лета" завершится в "Аптекарском огороде" 4 июня

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