Фестиваль "Природа стран БРИКС" открылся в "Аптекарском огороде"

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Фестиваль "Природа стран БРИКС" стартовал в "Аптекарском огороде". Об этом рассказал ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий, слова которого приводит Агентство "Москва".

"Мы собрались для того, чтобы отметить важное событие – открыть фестиваль, открыть нашу выставку замечательную. <…> Я очень рад, что такое событие проходит. Оно очень важно для культурных отношений наших стран", – подчеркнул он.

Фестиваль и одноименная выставка будут доступны к посещению до 31 июля. Частью экспозиции стали бумажные арт-объекты, ботанические и анималистические картины. Также для гостей ботанического сада будут организовывать экскурсии и другие мероприятия.

Ранее сообщалось, что ВДНХ и Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина обновили программу "Зеленого маршрута" по воздушной экотропе, розариям и другим живописным местам.

По словам заммэра Натальи Сергуниной, в обновленный маршрут вошли 42 локации на ВДНХ, в парке "Останкино" и ботаническом саду. Начать прогулку можно у любого входа на территорию главной выставки страны, уточнила она.

