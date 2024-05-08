В "Аптекарском огороде" расцвел райский банан

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Райский банан расцвел в ботаническом саду МГУ имени Ломоносова "Аптекарский огород". Об этом сообщают в телеграм-канале сада.

В сообщении говорится, что это феерическое событие в разгар холодного мая, которое нельзя пропустить. Также в публикации напомнили, что банан – это не пальма и не дерево, а самая большая в мире трава.

Увидеть растение можно в Пальмовой оранжерее.

Ранее стало известно, что первая сирень в столице расцвела на весеннем фестивале цветов в "Аптекарском огороде". Массовое цветение ожидается к середине мая, а фестиваль завершится в начале июня.