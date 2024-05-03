"Райские птицы" массово зацвели в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

В Субтропической оранжерее Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" началось массовое цветение стрелиций, известных как "райские птицы". Об этом заявили в телеграм-канале сада.

Стрелиция довольно медленно растет и может достигнуть до двух метров в высоту. При этом цветет она на третий-пятый год жизни.

Кроме того, в саду цветет "язык дьявола", или аморфофаллус, который обладает запахом гнилого мяса.

Ранее в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвел ядовитый волчеягодник. Высота кустарника может достигать 1,5 метра. В России волчье лыко растет в лесной зоне – на севере европейской части и Западной Сибири, на Северном Кавказе и в Дагестане.

