Ядовитый волчеягодник расцвел в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

В ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвел ядовитый волчеягодник. Об этом сообщается в телеграм-канале площадки.

"Это растение с очень ароматными цветками, в роду – около 90 видов. Ядовиты листья, цветки и плоды", – говорится в сообщении.

Высота кустарника может достигать 1,5 метра. В России волчье лыко растет в лесной зоне – на севере европейской части и Западной Сибири, на Северном Кавказе и в Дагестане.

Узнать растение можно по желтым, белым, розовым и пурпурным цветам. Ягоды всегда ярко-красные. Употреблять их или другие части растения категорически запрещено из-за ядовитости.

Ранее в "Аптекарском огороде" начала плодоносить папайя. Растение находится в Пальмовой оранжерее. Плоды и листья папайи содержат алкалоид карпаин, обладающий глистогонным действием, который в больших дозах может быть опасен.

