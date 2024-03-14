Неизвестная женщина срезала краснокнижные подснежники в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Неизвестная посетительница "Аптекарского огорода" срезала распустившиеся на его территории подснежники. Об этом сообщается в телеграм-канале пространства.

"Сегодня некая посетительница в красном головном уборе нагло перелезла через ограждение у главного входа и срезала наши подснежники", – говорится в сообщении.

В свою очередь, куратор коллекций растений открытого грунта и Субтропической оранжереи ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Филин в беседе с Агентством "Москва" напомнил, что подснежники занесены в Красную книгу. Срезать их на территории ботанического сада незаконно.

Из-за поступка женщины, отметил Филин, другие посетители некоторое время не смогут увидеть подснежники в "Аптекарском огороде".

Подснежники появились в "Аптекарском огороде" 12 марта. Посетители могли увидеть их около главного входа в Теневом саду. Всего же на территории ботанического сада растут шесть видов цветов.



Ростки подснежников под слоем снега заметили в "Аптекарском огороде"