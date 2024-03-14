Москвичам рассказали, какие первоцветы распустятся на ВДНХ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Всемирный день цветов отмечается 21 марта, в честь праздника на ВДНХ рассказали, какие цветы распустятся на выставке, сколько луковичных высадили осенью 2023 года и где искать наиболее красивые клумбы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Осенью прошлого года на ВДНХ высадили свыше полумиллиона первоцветов более 50 различных сортов: 425 тысяч тюльпанов, более 27 тысяч мускари, свыше 12 тысяч крокусов, более 21 тысячи нарциссов. Всего же этой весной на территории главной выставки страны расцветет свыше миллиона многолетних и однолетних растений", – говорится в сообщении.

Уже в начале апреля в зависимости от погоды москвичи смогут увидеть подснежники (или галантусы), крокусы, сциллы. В следующем месяце начинают цвести ботанические тюльпаны, мускари и другие луковичные культуры.

Еще одни ранние цветы – махровые тюльпаны – распустятся в парке "Останкино": темно-фиолетовые "блэк хиро", желто-оранжевые "фокси фокстрот", белые "маунт такома" и розовые "пинк стар".

Посмотреть на первые растения можно на цветниках "Душа России", они расположены недалеко от арки главного входа. Именно там появятся тюльпаны ботанические, крокусы и сциллы. На Центральной аллее, вдоль анфилады фонтанов от главного входа до павильона № 1 "Центральный" и вокруг него, распустятся белые тюльпаны "хакун" и биколор "хатцузакура". Возле "Москвариума" гости ВДНХ смогут наблюдать розовые "джамбо пинк" и желтые "йокогама".

Впервые на выставке расцветут первоцветы в саду пяти чувств, который окружает ландшафтный аттракцион "Лента Мебиуса". Там появятся в том числе подснежники, крокусы и тюльпаны, в общей сложности было высажено порядка 6 тысяч луковичных.

Такие растения занимают на ВДНХ свыше 23,9 тысячи "квадратов", а площадь цветочного оформления составляет больше 77,5 тысячи квадратных метров.

Между тем в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвели первые в этом году подснежники под открытым небом. Посмотреть их можно у главного входа. Пресс-служба сада добавила, что в "Аптекарском огороде" есть 6 видов таких растений.

Москвичи показали фото первоцветов