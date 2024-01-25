Монстера лакомая расцвела в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Вечнозеленая лиана монстера лакомая расцвела в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщается в телеграм-канале сада.

Экземпляру более 30 лет, из-за характерных разрезов на огромных листьях монстеру также называют "сырным растением". Ее шнуровидные воздушные корни "устрашающе" топорщатся от узлов стебля и тянутся вниз, говорится в сообщении.

"Увидев в тропическом лесу эти лапищи и щупальца, и впрямь можно решить, что перед вами зеленый монстр", – отметили в саду.

Уточняется, что спелые плоды монстеры можно есть, но в листьях содержатся вещества, которые могут вызвать сильное раздражение слизистых.

Увидеть монстеру можно в пальмовой оранжерее "Аптекарского огорода". Там также представлены хищные растения, редкие тропические орхидеи и многое другое.

Ранее в саду расцвел османтус душистый из Юго-Восточной Азии с интенсивным ароматом. Лиственный кустарник семейства маслиновых вырастает до 12 метров. Его цветки можно добавлять в чай. В Китае османтус применяется в традиционной медицине.

До этого в "Аптекарском огороде" начался пик цветения хищных пузырчаток. Их ловушки спрятаны под землей, а над ней есть только цветы и листья. Сотрудники ботсада уточнили, что дополнительно не подкармливают хищные растения.

Гигантская лилия Дориантес Пальмера расцвела в ботаническом саду МГУ