Пик цветения хищных пузырчаток стартовал в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Пик цветения хищных пузырчаток начался в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", сообщается в телеграм-канале сада.

Их ловушки спрятаны под землей, а над ней есть только цветы и листья. В пресс-службе добавили, что сотрудники ботсада дополнительно не подкармливают хищные растения.

"В пальмовой оранжерее полно насекомых, в том числе вредителей, которых и ловят росянки, жирянки, мухоловки с непентесами и саррацениями", – говорится в материале.

Ранее в субтропической оранжерее "Аптекарского огорода" впервые за 318 лет расцвела гигантская копьевидная лилия. В природе листья этого растения могут достигать четырех метров, а соцветие – до трех метров в длину.

Кроме того, в пальмовой оранжерее расцвела редкая рождественская орхидея под названием "звезда Дарвина". Ее цветок похож на звезду или комету, а ярко-белые листья могут отражать в темноте самое минимальное количество света.

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