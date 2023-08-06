Необычную краснокнижную орхидею нашли в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Дремлик широколистный, который занесен в Красную книгу столицы, нашли в природно-историческом парке "Битцевский лес". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Растение является травянистым многолетником, одним из видов орхидей. У него присутствуют поникшие зеленовато-лиловые цветки со слабым медовым запахом. В основном растение можно встретить в тенистых лесах и на влажных лугах.

Его семена прорастают при грибах, а проростки ведут подземный образ жизни. На девятый год возникает первый побег с листом. Период цветения наступает в 10–11 лет. Прожить дремлик способен не менее 30 лет.

Ранее в Москве открылся фестиваль "Усадьбы Москвы". В рамках него в столичных усадьбах проводят экскурсии, встречи с писателями, концерты, творческие занятия и театральные постановки. Он продлится до 30 сентября.

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